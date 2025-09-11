دراسة جيوفيزيائية لمشروع تحويل الماء الشروب بتندوف

يجري بولاية تندوف إعداد دراسة جيوفيزيائية لمشروع تحويل المياه الصالحة للشرب في إطار البرنامج التكميلي لقطاع الري. و ضمن دراسة شاملة للتحويلات الكبرى للمياه ”جنوب-جنوب”.

وقال مدير الموارد المائية لولاية تندوف عبد القادر سليمان، أن هذه العملية، التي تندرج ضمن دراسة شاملة للتحويلات الكبرى للمياه ”جنوب-جنوب” تخص ولايات تندوف وبشار وبني عباس وتيميمون. قد أوكلت للوكالة الوطنية للموارد المائية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. مضيفا أنه قد تم تعيين مجمع مكتب دراسات شرع في جمع المعطيات التقنية ودراسة مختلف المقترحات المتعلقة بالمشروع.

وأضاف نفس المسؤول، أن المرحلة الأولى من الدراسة أنجزت، وتم إرسالها للجهات الوصية. مشيرا في ذات السياق إلى عقد إجتماع بتاريخ 8 ماي المنصرم تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية بالوزارة الوصية لمتابعة عملية إعداد الدراسة.

وسيتم في “الأيام القادمة” تنظيم عرض للمرحلة الأولى على المستوى المركزي بحضور ممثلي الموارد المائية للولايات المعنية. من أجل مناقشة المقترحات وإبداء الملاحظات التي من شأنها إثراء الدراسة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، وفق ما أشير إليه.

