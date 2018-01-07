دراسة حديثة.. الموسيقى تؤثرا إيجابا على نشاط الدماغ

تشير دراسة آخر عملية أعدها باحثون في جامعة أمريكية أن الموسيقى لها تأثير إيجابي على نشاط الدماغ البشري.

أشارت الدراسة الى أن الشخص حين يستمع للموسيقى يصبح أكثر مرونة ويتعامل مع مشاعره،خاصة التجربة التي مر بها مؤخرا.

وتمكن الباحثون من الوصول الى ان الموسيقى تعدل من السلوك الشخصي عند حالات الإضطراب النفسي المصاحب لحالات القلق.

وأكد الباحثون أن الموسيقى تدعم وظيفة الدماغ عن طريق تحفيز بعض المواد الكميائية خاصة هرمون”الأوكسيتوسين “.

وأضاف الباحثون الذين أجروا دراسات مطابقة لدراسات سابقة ،أن الموسيقى تساعد على تطوير اللغة،مع الزيادة في معدلات الذكاء.

كما أنها تساعد في تحسين القدرة على التعلم وإتصال الدماغ وتحسين قدرات الإختبارات لدى المستمعين.

إجراءات الدراسة والإختبارات مكن الباحثين من الوصول الى نتيجة مفادها أن الإستماع للموسيقى في أوقات العمل يجعلك موظفا أكثر سعادة.

وأضافت النتائج أن عشاق الموسيقى،يصبحون أحسن في مزاجهم وأكثر سعادة وانتاجية.

وأثبتت التحاليل والملاحظات من خلال الدراسات أن،الإستماع للموسيقى يقلل من الإجهاد المزمن عن طريق خفض هرمون الكورتيزول.

أكدت الدراسة على أن المقاطع الموسيقية الحزينة،تساعد أيضا على تفريغ ما بداخل الشخص حينما يمر بأوقات عصيبة.