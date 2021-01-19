وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، تم دراسة سبل التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة بالجزائر وقطاع المؤسسات المصغرة.

وتطرق الوزير ضيافات إلى المقاربة الجديدة المعتمدة بخصوص المقاولين الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة من أجل مرافقتهم في نشاطاتهم الإقتصادية .

وأضاف أن دائرته الوزارية تسعى لمرافقة هذه المؤسسات للانفتاح على البيئة الدولية للأعمال من خلال خلق برامج عمل مع مختلف الشركاء الدوليين.

وبهذا الخصوص أكد الدبلوماسي الأممي حرص وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة على تحقيق هذه الشراكة من أجل مرافقة قطاع المؤسسات المصغرة،

وكذا الاستجابة لحاجياته المتعلقة بالمرافقة والتكوين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

كما تم الإتفاق على بدأ جلسات عمل بداية من الأسبوع المقبل بين ممثلي الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة وممثلي الأمم المتحدة،

من اجل ظبط برنامج عمل مشترك يعود بالفائدة على المؤسسة المصغرة ببلادنا.