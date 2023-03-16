دراسة سويسرية: الجزائر أقل الدول العربية تلوثا

كشفت دراسة أعدتها شركة سويسرية مختصة بقضايا تنقية الهواء أن الجزائر أقل الدول العربية تلوثا. وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وشملت الدراسة بيانات جودة الهواء عبر 131 دولة وإقليم. حيث سجلت التشاد أعلى نسبة تلوث في العالم لعام 2022، تليها العراق ثم باكستان، فالبحرين.

وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم.

وحل العراق ثانيا بـ80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروغرام، والبحرين بـ66.6 ميكروغرام. وبنغلاديش بـ65.8 ميكروغرام.

وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021. وكذلك أظهرت البحرين ارتفاعا كبيرا من 49.8 في عام 2021.

كما جاءت الجزائر في آخر القائمة بنسبة تلوث 17.8 ميكروغرام في المتر المكعب، وهي أقل نسبة تلوث في العالم العربي.

ويستعرض التقرير العالمي لجودة الهواء لعام 2022 حالة جودة الهواء حول العالم لعام 2022.

كما يعرض هذا التقرير بيانات جودة الهواء PM2.5 من 7323 مدينة عبر 131 دولة ومنطقة وإقليم.

وتم تجميع البيانات المستخدمة في هذا التقرير من أكثر من 30000 محطة مراقبة جودة الهواء التنظيمية. وأجهزة استشعار جودة الهواء منخفضة التكلفة.

كما يتم تشغيل محطات وأجهزة الاستشعار هذه من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية غير الربحية. والجامعات والمرافق التعليمية والشركات الخاصة والعلماء المواطنين في جميع أنحاء العالم.

ويتم قياس بيانات PM2.5 في هذا التقرير بوحدات ميكروغرام لكل متر مكعب (ميكروغرام / م 3). وتتضمن إرشادات جودة الهواء لعام 2021 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) والأهداف المؤقتة. كأساس لتصور البيانات والإبلاغ عن المخاطر.

كما تم الحصول على بيانات جودة الهواء المستخدمة في التقرير العالمي لجودة الهواء لعام 2022 من منصة مراقبة جودة الهواء. عبر الإنترنت في الوقت الحقيقي لشركة IQAir. والتي تقوم بالتحقق من صحة بيانات جودة الهواء ومعايرتها وتنسيقها من محطات المراقبة الموجودة في جميع أنحاء العالم.

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