دراسة صادمة: كورونا قد يعود لإصابة نفس الأشخاص بعد عام!

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن دراسة جديدة وجدت أن الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا، قد يفقدون مناعتهم للمرض خلال أشهر.

وأشارت الدراسة البريطانية، إلى أن الفيروس قد يعود لإصابة نفس الأشخاص بعد عام، مثل أدوار البرد الشائعة.

وقام العلماء خلال الدراسة، بتحليل استجابة مناعة أكثر من 90 مريضا وعاملين بالرعاية الصحية فى إحدى مؤسسات خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا.

ووجد الخبراء، أن مستوى الأجسام المضادة ، وصل لذروته بعد حوالى 3 أسابيع من ظهور الأعراض، ثم رفضها بسرعة.

وكشفت اختبارات الدم أنه فى حين أن 60 بالمائة من الأشخاص كانت لديهم استجابة قوية من جانب الأجسام المضادة في ذروة معركتهم مع الفيروس، فإن 17 بالمائة فقط منهم احتفظوا بنفس هذه القوة بعد أشهر.

وأورد العلماء، أن مستويات الأجسام المضادة، تراجعت بما يصل إلى 23 مرة خلال هذه الفترة، وفي بعض الحالات لم يعد من الممكن اكتشافها.