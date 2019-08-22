دراسة طلبات إعادة إدماج التلاميذ «المطرودين» الأسبوع الثاني من الدخول المدرسي

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديرياتها الـ 50 الموزعة عبرالتراب الوطني،أعلمتها من خلالها بأن عمليات استقبال طلبات التلاميذ المعيدين.

من أجل إعادة التسجيل ستتم بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، على أن تقوم لجان خاصة. بدراسة الملفات قبل الإعلان عن النتائج في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأكدت وزارة التربية في التعليمة الموجهة إلى مديريات التربوية ومنها إلى المؤسسات التربوية، على ضرورة استقبال كل الملفات.

ومراجعة ملف التلاميذ خاصة المتعلقة بالسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير.

أهمها النقاط التي تحصل عليها التلاميذ، إضافة إلى السلوك وكذا عدد الغيابات.

وسيتم إعداد قائمة إسمية بالمقبولين لإعادة السنة على مستوى المؤسسات التربوية، كما سيتم إرفاقها بقائمة احتياطية.

حيث إن لم يلتحق مباشرة بعد قبوله في القائمة العادية، يتم تعويضه بتلميذ مقبول من القائمة الاحتياطية وهكذا دواليك.

كما أوضحت وزارة التربية أن طلبات والتماسات إعادة السنة ترسل إلى أمانة مدير المؤسسة الأصلية مرفقة بنسخه من كشوف نقاط الفصول الثلاثة.

في فترة تصل 15 يوما، حيث يتم تسجيل الطلبات ومنح المعنيين بها إشعارا بالاستلام.

ويتسلم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عند الاقتضاء، الطلبات والالتماسات من أمانة المدير.

ويتولى تحضير مجلس القسم الاستثنائي، ويقوم بإعداد بطاقة تقنية لكل تلميذ ملتمس حسب النموذج المرفق.

كما يعقد مجلس القسم الاستثنائي جلسة لدراسة الطلبات والالتماسات، ويداول مجلس القسم الاستثنائي إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية.

مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص،وبهذا الشأن يتخذ المجلس قراراته طبقا للترتيب لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية.

ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، وإن كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة.

وإن كان منضبطا وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.

وكذا الأخذ بعين الاعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.