دراسة علمية تكشف كمية البلاستيك التي نتناولها أسبوعيا

كشفت دراسة علمية حديثة، أنّ الإنسان يتناول كميات وفيرة من البلاستيك أسبوعيا عن طريق مياه الشرب، أو من خلال الجهاز التنفسي، إلى جانب بعض الأطعمة البحرية.

وأفاد الباحثون، وفقا للدراسة التي أجراها الصندوق العالمي للحياة البرية، أن هناك قطعا متناهية الصغر من البلاستيك في مختلف أنحاء العالم من أعماق المحيط إلى ثلوج القطب الشمالي.

ويعادل حجم هذه القطع، حجم بطاقة ائتمان، وتتواجد في مياه الشرب بشكل أساسي، وكذلك في الأغذية مثل المحار الذي يؤكل بالكامل عادة، مما يعني تناول البلاستيك الموجودة في جهاز الهضمي أيضا.

وأوضح العلماء في الدراسة كيف زاد إنتاجه في الخمسين عاما الماضية مما رفع معدل استهلاك المنتجات الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة ولها آثار مدمرة على البيئة، وتتكدس على الشواطئ.

حيث تتسبب هذه المواد، في اختناق الكائنات البحرية، كما أن البلاستيك لا يتحلل بيولوجيا، وإنما ينتكسر إلى قطع أصغر وينتشر في كل مكان بما في ذلك سلاسل الغذاء.

وذكر “ثافا بالانيسامس”، أحد المشاركين في الدراسة، أن تأثير أكل جسيمات البلاستيك يسبب تسمما وهذا خطير جدا.

وحسب الدراسة، فإن الإنسان يستهلك خلال أسبوع، ما يعادل غطاء زجاجة من البلاستيك، ويتناول خلال 6 أشهر، ما يعادل ملئ طبق من حبوب الإفطار، في حين يستهلك طوال حياته نحو 20 كغ منه.

وقد لا يبدوا هذا المقدار كبيرا، لكنه قد يتراكم، وبهذا المعدل من البلاستيك، فقد يصل حجم تناول الإنسان من البلاستيك خلال 10 أعوام إلى 205 كلغ.