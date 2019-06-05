دراسة علمية: فيتامين “D” يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة ، أن زيادة مستويات فيتامين “D” في الغذاء، يمكن أن تقلل خطر الاصابة السرطان بنسبة 13%.

وشملت دراسة بمعهد “أليجيني هيلث نيتورك” للسرطان، 79 ألف شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة بتناول مكمل غذائي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وارتبطت هذه الدراسة، بانخفاض خطر الاصابة بالسرطان بنسبة 13%.

ووجد الباحث، الدكتور “شيفنغ ماو”، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين “D” كانوا أكثر عرضة لضعف الإصابة بسرطان البنكرياس، وكان لديهم أيضا خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويتم إنتاج فيتامين “D” عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، ويمكن الحصول عليها أيضا عن طريق تناول الكبدة والبيض، واللحوم الحمراء، والأسماك.

وينصح الأشخاص، الذين لا يتناولون ما يكفي من هذه الأطعمة، أو يفشلون في الحصول على أشعة الشمس الكافية، بأن يأخذوا المكملات الغذائية بدلا من ذلك.