دراسة مخطّط إسترجاع نشاط محطة سكيكدة لإنتاج الكهرباء

عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الأربعاء، اجتماع خصّص لدراسة مخطّط إسترجاع نشاط الاستغلال والصيانة على مستوى محطة سكيكدة لإنتاج الكهرباء.

وجاء في بيان للشركة: “عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اجتماع خصّص لدراسة مخطّط إسترجاع نشاط الاستغلال والصيانة على مستوى محطة سكيكدة لإنتاج الكهرباء التابعة لشركة كهرباء الجزائر SKE”.

وقد حضر الاجتماع الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، عدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز ومسؤولي الشركات المعنية.