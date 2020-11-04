دراسة مرسوم إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها

الوطني
  • -
  • 0
دراسة مرسوم إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
بقلم م . فيصل

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة عبد العزيز جراد عبر تقنية التحاضر عن بعد 5 مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات.

أين قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا حول مشروع المرسوم التنفيذي.

وهذا المرسوم متضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وخلال الإجتماع تم الإشارة إلى أن هذه المؤسسة، التي تعد مؤسسة لتسيير المسرعات، يراد لها أن تكون أداة للدولة.

وذلك من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، لاسيما الحاضنات والمسرعات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=915414

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com