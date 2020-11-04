دراسة مرسوم إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة عبد العزيز جراد عبر تقنية التحاضر عن بعد 5 مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات.

أين قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا حول مشروع المرسوم التنفيذي.

وهذا المرسوم متضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وخلال الإجتماع تم الإشارة إلى أن هذه المؤسسة، التي تعد مؤسسة لتسيير المسرعات، يراد لها أن تكون أداة للدولة.

وذلك من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، لاسيما الحاضنات والمسرعات.