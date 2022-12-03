دراسة: مرضى كورونا مُعرضون لإصابة الكبد بعد أشهر

توصلت دراسة جديدة، إلى أن عدوى “كوفيد-19” ترتبط بزيادة تصلب الكبد، وهي علامة على احتمال إصابة الكبد على المدى الطويل.

وحسب نتائج الدراسة والتي عُرضت في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي، قالت فيروزة حيدري، دكتوراه في الطب: “دراستنا جزء من الأدلة الناشئة. على أن عدوى كوفيد-19 قد تؤدي إلى إصابة الكبد التي تستمر لفترة طويلة بعد المرض الحاد”.

وتصلب الكبد هو علامة على تلف الكبد، مثل الالتهاب أو التليف. والتليف هو تراكم الأنسجة الندبية في الكبد. وبمرور الوقت، تتضاءل أنسجة الكبد السليمة. ولا يعود الكبد قادرا على العمل بشكل صحيح. ويمكن أن يؤدي التليف التدريجي إلى سرطان الكبد وفشل الكبد.

وقارن الباحثون في الدراسة الحديثة، تصلب الكبد للمرضى الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى “كوفيد-19″ بمجموعتي تحكم.

وخضع جميع المرضى للتصوير الإلستوجرافي بالرنين المغناطيسي (MRE). بين عامي 2019 و2022 في مستشفى ماساتشوستس العام.

وتم تصنيف المرضى إلى واحدة من ثلاث مجموعات بناء على الوقت الذي خضعوا فيه للتصوير المرن. وما إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لـ”كوفيد-19”.

وتضمنت المجموعة الإيجابية لـ”كوفيد-19″، 31 مريضا كانت نتيجة اختبار PCR لديهم إيجابية قبل 12 أسبوعا على الأقل من اختبار التصوير الإلستوجرافي.

وتألفت المجموعة المقاومة للجائحة من عينة عشوائية من 50 مشاركا خضعوا للتصوير المرن خلال جائحة “كوفيد-19”. وكان لديهم تاريخ من نتائج اختبار PCR سلبية فقط.

وتكونت مجموعة التحكم في مرحلة ما قبل الجائحة، من عينة عشوائية من 50 مشاركا خضعوا لاختبار التصوير المرن قبل جائحة “كوفيد-19″.

وكان متوسط العمر 53.1 عاما للمرضى المصابين بفيروس كورونا، و55.2 عاما لمجموعة مكافحة الجائحة. و58.2 عاما لمجموعة التحكم في مرحلة ما قبل الجائحة.

ومن بين المجموعة الكلية، كان هناك 67 امرأة. وفي المجموعة الإيجابية لـ”كوفيد-19”. تم إجراء اختبارات التصوير الإلستوجرافي بالرنين المغناطيسي في المتوسط 44 أسبوعا بعد نتيجة اختبار PCR إيجابية.

وبعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس والفترة الزمنية، أظهر التحليل الإحصائي لنتائج التصوير الإلستوجرافي أن المرضى المصابين بـ”كوفيد-19″ لديهم تصلب كبدي أعلى من مرضى التحكم.

وكان لدى المرضى المصابين بـ”كوفيد-19″ متوسط تصلب أعلى (7.68 كيلو باسكال) من مرضى التحكم (5.99 كيلو باسكال).

وبشكل غير متوقع، كان لدى مجموعة ما قبل الجائحة أيضا متوسط صلابة أعلى (7.01) مقارنة بمجموعة مكافحة الجائحة.

وسبب هذه النتيجة غير مفهوم حتى الآن ولكن يعتقد أنه نتيجة لتغيير أنماط الإحالة أثناء الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المرضى الذين تمت إحالتهم لإجراء التصوير الإلستوجرافي قبل الجائحة أكبر سنا من المرضى الذين تمت إحالتهم بعد بدء الجائحة.