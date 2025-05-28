دراسة مشاريع هامة.. الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة. خُصص لدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة الـمنتجة. الذي يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت. من ممارسة نشاط مدِرّ للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي. وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الثابت بتكريس الطابع الإجتماعي للدولة.

هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تندرج في سياق تجسيد المقاربة الرامية. لتوفير تكوين مهني ذي جودة يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل. وكذا مرافقة الحركية التنموية المحلية والوطنية التي تشهدها البلاد.

كما استمعت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المائي التي أقرّها رئيس الجمهورية. إلى عرض حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر. باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للجزائر في مجال إنتاج الأغشية مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول موسم الحصاد والدرس 2025، تم خلاله استعراض ظروف سير هذه العملية على مستوى ولايات الجنوب والوسائل التي تم تسخيرها من قبل السلطات العمومية لإنجاحها. فضلا عن متابعة التحضيرات الجارية تحسبا لانطلاق العملية في باقي ولايات الوطن.

كما تم في إطار الجهود الرامية لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية وترقية الصادرات. إستمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي بشكل يسمح للمؤسسات الوطنية. برفع تنافسيتها وضمان مطابقة نوعية منتوجاتها مع المعايير الدولية.

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