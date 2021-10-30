دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين لفك الاختناق الـمروري في العاصمة

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية.

ويتعلق المشروع الاول بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5 جويلية ـ الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية ـ الشطر الأول. بينما المشروع الثاني يتعلق بتهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ـ ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36.

ويدخل هذان الـمشروعان في إطار مواصلة تجسيد البرنامج الإستعجالي الهادف إلى فك الاختناق الـمروري في العاصمة.

وفي ذات الإجتماع إستمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات الـمتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول الـمشاريع الاستثمارية الـمنتهية حيز الاستغلال، والذي تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية الـمكلفة بـمتابعة أوضاع الـمشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع الـمعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.

وخلال الاجتماع كلف أيمن بن عبد الرحمان جميع القطاعات الـمعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود. وذلك بما يسمح بدخول الـمشاريع الـمذكورة حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية”.