دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية

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دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية
بقلم خالد زوبيري

درست الحكومة اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات حركة الاعتمادات الـمالية وكذا كيفيات تنفيذها، وشروط إعادة استعمال الاعتمادات الـملغاة.

وأوضح بيان الوزارة الأولى، أن مشروع النص الأول ينص على القواعد والأشكال الـمرتبطة بحركة الاعتمادات الـمالية التي تتم خلال السنة الـمالية. كما يحدد طبيعة العقود الإدارية الضرورية للقيام بهذه الحركة (قرار وزاري مشترك، مقرر مشترك…إلخ).

في حين مشروع الـمرسوم الثاني، يحدد الشروط التي تسمح بالقيام بإعادة استعمال الاعتمادات التي توافق نفقات لم تعد مبررة لسبب أو لآخر خلال السنة؛ مع الإشارة إلى أن إعادة استعمال هذه الإعتمادات الـمعاينة ملغاة، تتم وفق أحكام دقيقة، يضيف المصدر نفسه.


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