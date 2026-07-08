دراسة مشروع إنشاء مركز إقليمي للتموين بالأدوية الأساسية المنتجة محليًا بالجزائر

يقوم وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري بزيارة عمل الى عاصمة المملكة الدانمارك، كوبنهاغن، خلال الفترة الممتدة من 06 الى 09 جويلية 2026. في إطار مهمة تقنية لدى قسم الإمدادات التابع لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسف”، وهذا على رأس وفد رفيع المستوى.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد مخرجات المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية والتكنولوجيات الصحية. الذي احتضنته الجزائر خلال شهر نوفمبر 2025، والذي توّج بجملة من المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الإفريقي في مجال انتاج الأدوية لضمان تحقيق الأمن الصحي بالقارة الافريقية.

كما شارك فيها كل من ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بالجزائر، كاتارينا جوهانسون، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر، فانويل هابيمانا. إلى جانب ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو UNIDO بالجزائر، حسيبة سايح.

وشكلت هذه الزيارة محطة هامة لدراسة مشروع إنشاء مركز إقليمي للتموين بالأدوية الأساسية المنتجة محليًا بالجزائر. وهو مشروع استراتيجي يعكس الإمكانات الإنتاجية التي بلغتها الصناعة الصيدلانية الجزائرية. وما حققته من تطور نوعي ما سمح لها بتعزيز مكانتها كقطب إقليمي في مجال إنتاج الأدوية بالقارة الافريقية. لاسيما وأن مؤسسات الإنتاج الصيدلاني الجزائرية تمثل ما يقارب ثلث مؤسسات الصناعة الصيدلانية بإفريقيا.

كما استعرض الوزير آليات التعاون الممكنة مع الشركاء الدوليين، لاسيما المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”. من أجل وضع آليات فعالة ومستدامة لضمان تموين دول القارة الإفريقية بالأدوية الأساسية المنتجة محليًا. بما يعزز سلاسل الإمداد الإقليمية، ويرفع من جاهزية المنظومات الصحية الإفريقية لمواجهة مختلف التحديات الصحية.

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