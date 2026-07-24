دراسة مشروع إنشاء منصات لوجستية للتصدير

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الخميس، بمقر الوزارة اجتماع عمل خصص لدراسة مشروع إنشاء منصات لوجستية للتصدير.

وحسب بيان للوزارة، حضر الإجتماع، ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بعمليات التصدير. إلى جانب ممثلي الجمعيات ومنظمات أرباب العمل الاقتصادية.

وشكل هذا الاجتماع إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف وضع تصور عملي لإنشاء منصات لوجستية متكاملة من شأنها تحسين سلسلة الخدمات الموجهة للمصدرين. وتسهيل عمليات شحن وتخزين ومناولة السلع الموجهة للأسواق الخارجية. بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير، أن تطوير البنية اللوجستية الخاصة بالتصدير يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

مشددًا على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية. واعتماد مقاربة تشاركية تضمن تجسيد هذا المشروع وفق أفضل المعايير. بما يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين ويساهم في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الجزائرية.