دراسة مشروع قانون لحماية الأشخاص المسنين وتحسين معيشتهم

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمم القانون رقم 10 ـ 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو في قراءة أولى.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، فيندرج مشروع هذا النص في إطار تحسين معيشة الأشخاص المسنين وحمايتهم من أي شكل من أشكال المساس بكرامتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية.

كما يهدف إلى تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في هذا المجال، مع الحفاظ على قيمنا الدينية والثقافية الراسخة في التقاليد الموروثة لبلادنا.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد ترأس هذا الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، درست فيه عدة نقاط لمختلف المجالات.