دراسة مشروع لإلغاء تصنيف أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بتيسمسيلت

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، فإن هذه المشاريع التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، تندرج في إطار تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية المخصّص لولاية تيسمسيلت، الذي أقرّه رئيس الجمهورية.

أما فيما يخص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية الجلفة، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول البرنامج التكميلي للتنمية لولاية الجلفة.

ويأتي هذا البرنامج التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولاية الجلفة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقد تمحور العرض أساسا حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية والمقاربة التشاركية التي تم اتباعها عند إعداد مشروع هذا البرنامج.

وكذا حول حافظة المشاريع المقترحة وفقا للأولويات المقرّرة من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي، وأخيرا الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوخى من تجسيد هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذا كيفيات تمويله وإطلاقه خلال السنة الجارية.