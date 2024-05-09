دراسة مشروع لتصنيع الألومنيوم في الجزائر

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، عن إجراء دراسة لمشروع تصنيع الألومنيوم محليا عن طريق شراكة بين الشركة القابضة “إيميتال” ومنتج إفريقي للبوكسيت، وهي المادة الأولية المستخدمة في الإنتاج.

وقال الوزير، في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه “لتنمية المشاريع التحويلية للمواد الخام محليا. ستكون هناك شراكة بين إيميتال وخواص ومنتج لمادة البوكسيت في إفريقيا لإقامة صناعة في مجال الألومنيوم”.

وأكد بأن الشراكة مع منتج لمادة البوكسيت، غير الموجودة في الجزائر، ستسمح بإقامة صناعة تؤمن حاجيات السوق الوطنية من الألومنيوم وتقلص من فاتورة استيراد هذه المادة.

وعن صناعة الحديد والصلب، اعتبر عون أنها حققت “قفزة نوعية كبيرة، بعدما تمكنت من تحقيق ما يقارب مليار دولار من الصادرات”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الدولة تبنت استراتيجية النهوض بالقطاعات الصناعية الكبيرة، على غرار صناعة الحديد والصلب.

كما أشار إلى أن قطاعه يعمل على مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعات الصلب والتعدين.