دراسة مشروع لتعديل دفتر شروط إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين والتعليم المهنيين

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروعا لتعديل دفتر شروط إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني.

وخلال الإجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد، قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل و يتمم نصا سابقا لسنة 2018 يحدد دفتر شروط إنشاء المؤسسة الخاصة لتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.

وتتلخص التعديلات التي أدخلت على هذه المؤسسة الخاصة فيما يلي :

– لا مركزية قرارات الاعتماد بتحويلها إلى المدير الولائي المعني بالقطاع.

– تغيير تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد.

– العمل على توازن عروض التكوين المقترحة مع التوجه الاقتصادي للولاية.

وفي هذا السياق أشار الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى تكوين لجنة دراسة إشكالية هذه المؤسسات الحساسة.