دراسة مشروع مرسوم تنفيدي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

الوطني
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دراسة مشروع مرسوم تنفيدي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
بقلم خالد زوبيري

استمعت الحكومة، خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 190 الـمؤرخ في 09/07/2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي مع أحـكام القانون رقم 18 ــ11 الـمؤرخ في 02/07/2018، والـمتعلق بالصحة، الـمعدل والـمتمم، لاسيما بعد تحويل السلطة الوصية على الوكالة، إلى وزارة الصناعة الصيدلانية.

كما يعزز هذا النص مهام هذه الوكالة، لاسيما في مجال الدراسات العيادية والبحوث والتكوين الـمؤهل.


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