دراسة مشروع مرسوم تنفيذي متعلّق بالإحصاء العام للفلاحة

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01 ــ 114 المؤرخ في 7 ماي 2001 والمتعلّق بالإحصاء العام للفلاحة، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وحسب بيان الحكومة، فيرمي هذا مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار احصائيات فلاحية شاملة من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة.

وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها. وجدير بالذكر أنّ مشروع هذا النص يتكفّل بتوضيح أدوار ومهام الهيئات المكلّفة بإدارة مجمل مراحل سير عملية الإحصاء العام للفلاحة في إطار تعزيز التضافر بين مختلف الهيئات المعنية بوضع منظومة وطنية للإحصائيات الخاصة بالفلاحة.

هذا وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، درست من خلاال ملفات تتعلق بقطاع العمل، الفلاحة، الصحة، الصناعة، النقل، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة..