دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يؤسس محيط حماية جامع الجزائر

درست الحكومة،خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع المرسوم التنفيذي الـذي يؤسس محيط حماية جامع الجزائر.

ويندرج هذا النص في إطار وضع أدوات قانونية لضمان حماية جامع الجزائر، على غرار تسجيل الـمخطط الـمعماري والزخارف،

بالإضافة إلى القطع الفنية الأخرى مثل السجاد والثريات واللوحات، لدى الـديوان الوطني لحقوق الـمؤلف والحقوق الـمجاورة.

كما ينص مشروع الـمرسوم التنفيذي، خصوصا، على وضع تدابير خاصة لحماية محيط مركب جامع الجزائر وكذا الترتيبات الـمتعلقة بالأمن الداخلي للـمنشآت.