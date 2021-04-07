دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ

الوطني
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دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ
بقلم خالد زوبيري

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم مشروع مرسوم تنفيدي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع.

إضافة إلى تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات.

ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا النص إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك.

بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى (5) سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع.


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