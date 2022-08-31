دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها

قدم وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، خلال اجتماع الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى الذي تضمن نتائج الإجتماع، فإن الخريطة الصحية التي ترتكز عليها في الواقع الـمنظومة الوطنية للصحة، تهدف إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والـموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة جرد وتقييم القدرات الـموجودة ومن خلال الاعتماد خصوصا على الـمعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية ـ الاقتصادية وكذا توجيهات الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.يضيف البيان