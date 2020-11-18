دراسة مشروع مرسوم رئاسي خاص بدعم تشغيل الشباب

درست الحكومة اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم رئاسي خاص بدعم تشغيل الشباب.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المشروع قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة .

وأوضح المصدر نفسه، أن مشروع هذا النص يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 23 أوت الـمنصرم الـمتعلقة بإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية الـمقاولاتية.

وأضاف البيان، أن الأحكام الجديدة التي تم إدراجها ستُمكن من رفع الصعوبات الـمواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالـي، ضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، فإن الأمر يتعلق بالتدابير الآتية:

1.إعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تعاني صعوبات.

2. استبدال صيغة تنظيم الـمؤسسات المصغرة من “الـمكاتب الجماعية” إلى صيغة جديدة تتمثل في ” تجمع الـمؤسسات الـمصغرة”.

3. وإدراج إمكانية إيواء الـمؤسسات الـمصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات.

4. وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الـمقاولاتية.