دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره

استمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى، انه على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 7 مارس 2021، بخصوص استكمال جميع الجوانب القانونية والتنظيمية الـمتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، تم إدراج مشروع مرسوم رئاسي قدّمه الوزير الـمكلف بالشؤون الدينية.

وينص مشروع هذا النص على أن يتوفر جامع الجزائر على نظام للتسيير، خاص ومتميز، ومصمم وفقًا لأبعاده ونطاقه الديني والعلمي والثقافي.