دراسة مشروع يتضمن تأسيس مدونة المهن والوظائف في القطاع الاقتصادي

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص.

ويأتي هذا خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

حسب بيان لمصالح الوزير الأول، المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذا النص يكرس “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسمي و وحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة”.

كما يعد “خطوة ضرورية لاستعماله من قبل كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل الوطنية, لاسيما فيما يتعلق بالاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الأجنبية”. يضيف المصدر نفسه.