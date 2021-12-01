دراسة مشروع يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وسيرها

درست الحكومة، خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يندرجفي إطار تطبيق أحكام الـمادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه الـمجالات .

وسيعرض الـمشروع التمهيدي لهذا القانون هو الآخر للدراسة في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.