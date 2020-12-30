دراسة مشروع يحدد نظام الإستغلال المطبق على الشبكات المفتوحة للجمهور وخدمات الإتصالات الإلكترونية

درست الحكومة،خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروعي مرسومين تنفيذيين من تقديم وزير البريد والمواصلات.

المشروع الأول يحدد نظام الاستغلال الـمطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الـمفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية.

أما المشروع الثاني، يحدد مواصفات الـمنظومات ذات الـمدى الـضعيف الـمستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية.

ويهدف المشروع الأول إلى تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور، وعلى مختلف خدمات الاتصالات

الإلتكرونية، وإلى إدخال تكييف أفضل لرخص الاستغلال مع نوع الشبكات الـمستغلة.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيرمي أساسا إلى تأطير استعمال منظومات الاتصال ذات المدى القريب، من خلال تسهيل شروط استعمالها في النشاطات الاقتصادية والخدماتية.