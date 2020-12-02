دراسة مشروع يمكن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي من إبرام عقود تجارية

درست الحكومة اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12 ـ 212 المؤرخ في 09/09/2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى “تحسين استغلال الساتل الوطني ألكومسات-1 وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل” وهذا من خلال “تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث المباشر عبر الساتل، للمصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية”