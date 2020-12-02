دراسة مشروع يهدف إلى ضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة

درست الحكومة اليوم الأربعاء، مشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية، وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول يهدف إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة، بما أن هذا الإجراء لا يخص إلاّ بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا.

في حين يهدف مشروع النص الثاني، إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.

وهكذا، فإن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها.