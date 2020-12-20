دراسة مقترح لإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل الأربعاء المقبل
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لقي طفل حتفه وأصيب 3 آخرون مساء اليوم في حادث مرور ببلدية أم العظام جنوب شرق ولاية الجلفة.
وحسب مصادر النهار، فإن الحادث بالطريق البلدي رقم…
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أطاحت فصيلة الأبحات للدرك الوطني بعنابة، بشبكة دولية تحترف التهريب وتزوير الملفات القاعدية للمركبات.
حيثيات القضية، تعود الى استغلال عناصر الفصيلة، معلومات لوجود شخص يهرب سيارات…
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تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون في أم البواقي، من حجز أزيد من 15 ألف قنينة خمر محلية الصنع من مختلف الأنواع.
وبلغت القيمة…
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