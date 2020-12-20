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دراسة مقترح لإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل الأربعاء المقبل

الوطني
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دراسة مقترح لإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل الأربعاء المقبل
بقلم خالد زوبيري

من المنتظر أن تدرس الحكومة خلال إجتماعها الأربعاء المقبل، اقتراح خاص بإيجاد حل لملف عقود ما قبل التشغيل.


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