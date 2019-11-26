دراسة منجم غار الجبيلات بتندوف في مراحلها الأخيرة

وصلت الدراسة الخاصة بمنجم الحديد، غار الجبيلات، ولاية تندوف، التي أطلقت منذ حوالي 18 شهرًا، إلى مراحلها الأخيرة.

وحسبما عُلم يوم الثلاثاء من مصالح الولاية، كان مشكل نزع الفسفور من الحديد يشكل عائقًا بالنسبة لإمكانية استغلال المنجم.

وحسب نفس المصالح، فقد تم إيجاد، حل تقني مناسب للمشكل المطروح، بعد إرسال عينات من المنجم لمخابر أجنبية مختصة.

وقد بلغت الكمية المرسلة لهذه المخابر حوالي 5 طن، خضعت لإختبارات صناعية من أجل التأكد من صلاحيتها للإستغلال، وأعطت الإختبارات المخبرية نتائج “جيدة” بشأنها، حسب ذات المصدر.