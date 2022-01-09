دراسة مُقلقة.. الأجسام المضادة لكورونا قد تكون خطيرة!

توصل مجموعة من العلماء الأمريكيين، إلى أن الأجسام المضادة التي تظهر في أجسام المتعافين من فيروس كورونا، قد تهاجم بالخطأ الخلايا السليمة لأعضاء وأنسجة الجسم.

وحسب مجلة “Journal of Translational Medicine”، والتي نقلت نتائج بحث مجموعة من العلماء من معهد القلب في لوس أنجلوس، فإن يوجد في جسم الإنسان الذي تعافى من فيروس كورونا بعد مرور عدة أشهر من شفائه نسبة مرتفعة من الأجسام المضادة التي قد تعمل بشكل خاطئ.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه النتائج قد برهنها الواقع. إذ تم لدى 177 موظفا طبيا تعافوا من كورونا قبل ظهور اللقاحات تسجيل الأجسام المضادة الثابتة. التي كان بإمكانها أن تسبب التهابا مزمنا وتلفا للمفاصل والجلد والجهاز العصبي.

كما أصبح معروفا أنه حتى المسار الخفيف لمرض كورونا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء المختلفة. ويدور الحديث عن انخفاض حجم الرئة وزيادة مقاومة مجرى الهواء. ومشاكل القلب وانخفاض وظائف الكلى وزيادة خطر الإصابة بالخثار الوريدي في الأطراف السفلية.

أكبر حصيلة منذ بدء الجائحة.. ارتفاع قياسي لإصابات كورونا بداية 2022

شهد العالم خلال الأسبوع الأول من سنة 2022، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وحسب ما أفادت وكالة “تاس” الروسية، فإن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأول من العام الجاري ازداد بمقدار 14 مليون شخص. وهو ما يعد أعلى مؤشر أسبوعي منذ بداية الجائحة.

وأفادت الاحصائيات المتوفرة لدى الوكالة، بأن عدد الإصابات في العالم بكورونا في هذا الأسبوع الواحد. يمكن مقارنتها بمؤشر الإصابة بالفيروس في شهر نوفمبر كله عام 2021.

ويسجل هذا النمو السريع لعدد الإصابات في ضوء انتشار فيروس كورونا وكذلك العثور على سلالات جديدة، بما في ذلك في فرنسا وقبرص.

وأعلن علماء قبرص مؤخرا، عن اكتشاف سلالة جديدة ظهرت لدى عدد من سكان البلاد تعد هجينا لسلالتي “دلتا” و”أوميكرون”.

ولحسن الحظ، فإن حصيلة الوفيات بكورونا تنخفض، بعكس الإصابات.

وللأسبوع الثاني سجل العالم أجمع أقل من 40 ألف حالة وفاة يوميا، مما يعتبر أدنى مؤشر منذ أكتوبر عام 2020.