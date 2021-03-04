دراسة.. هذا هو نوع فصيلة الدم التي تعرض أصحابها لخطر كورونا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن أصحاب فصيلة دم “A”، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الخلايا في الحلق والأنف للأشخاص ذوي فصيلة “A” أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس.

وحسب الدراسة التي أعدها باحثون في مستشفى برمنغهام، فإن هناك سببا ما وراء عدم التكافؤ في توزع الإصابات بين فصائل الدم المختلفة.

وخلط الباحثون عينات من فصائل الدم بشكل منفرد مع عينات أخرى من بروتين الفيروس، الذي يهاجم الخلايا.

ووجد الباحثون، إنه لم يكن هناك اختلاف كبير، باستثناء فصيلة الدم “A”.

وقال الباحثون، إن الفيروس أبدى تفضيلا كبيرا للفصيلة من نوع ” A”.

وكانت نسبة المصابين بالفيروس من فيصلة الدم “A” في بريطانيا، تتجاوز 30 بالمئة.