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دراسة وضعية تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية

بقلم نادية بن طاهر
دراسة وضعية تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية
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ترأس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الأربعاء، أشغال اجتماع تم خلاله مناقشة عدد من الملفات.

وحسب بيان لسونلغاز، تتعلق الملفات التي تم تناولها في الإجتماع بدراسة وضعية تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية، وكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون.

وكذا دراسة وضعية إنشاء مخازن المعدات، ودراسة مدى تقدم أشغال النظام الجديد للتحكم في المنظومة الكهربائية وشبكات التوزيع.

وحضر الاجتماع الذي تم على مستوى المديرية العامة، عدد من الإطارات المسيرة في المجمّع.

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