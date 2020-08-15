دراسة.. وفاة المئات جراء إنتشار معلومات مضللة عن كورونا عبر مواقع التواصل

توفي 800 شخص على الأقل عبر العالم، إثر تفشي معلومات كاذبة نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

وحسب دراسة نشرت في الدورية الأمريكية للصحة والطب المداري، فإن نحو 5800 شخص قد أدخلوا إلى المستشفيات إثر معلومات مضللة نشرت عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوفي كثيرون جراء شرب منتجات مواد التنظيف التي يشكل المنثول أو الكحول مادة أساسية في تركيبها، إثر انتشار اعتقاد خاطئ أن هذه المنتجات تقدم علاجا ضد الفيروس التاجي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مما سمته انفو ديمك أي الإنتشار الوبائي للمعلومات المضللة، التي تتعلق بمرض كوفيد-19.

واتبع العديد من الضحايا نصائح تبدو وكأنها معلومات طبية موثقة مثل تناول كميات كبيرة من الثوم أو كميات كبيرة من الفيتامينات، بوصفها سبيلا للوقاية من الإصابة.

وقد شرب آخرون مواد أخرى مثل بول الأبقار.

ومع بدء بوادر إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، تزايد خطر استخدام حملات الناشطين المعارضين للقاح منصات التواصل الاجتماعي لإقناع الناس بتجنب أخذ اللقاحات.