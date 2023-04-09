دراسة 57 تعديلا يتعلق بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني، إجتماعا لها خصص لدراسة 57 تعديلا إقترح على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وحسب ما أفاد به اليوم بيان للمجلس، أن هذا الإجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، رياض خلاف. خصصت أشغاله لدراسة 57 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وذكر نفس المصدر، بأن المكتب كان قد أحال على اللجنة هذه التعديلات في إجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي. باعتبارها مستوفية للشروط القانونية.