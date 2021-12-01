دراسة قانون إنشاء الشركة ذات الأسهم مبسطة

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان إلى مشروع تمهيدي قدمه وزير العدل حافظ الاختام. ويتعلق بمشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975.

والـمتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للإقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي الـمشاريع ومرافقتهم.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى فإن مشروع هذا القانون ينص على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع الـمؤسسات الناشئة. والـمتمثلة تحديدا في “الشركة ذات الأسهم مبسطة” الـمنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.

وخلال ذات الإجتماع درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.

ويندرج هذا الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية. والتي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و 205)

أين تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا الـمجال، وتنفيذها ومتابعتها.