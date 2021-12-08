دراسة شروط تسوية البنايات الغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة
درست الحكومة اليوم في إجتماعها برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة . والذي يحدّد شروط تسوية البنايات الـمنجزة والتي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة.
وينص مشروع هذا المرسوم هذا على وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات الـمذكورة أعلاه. كما أن يجب ان تتوفر مسبقًا على رخصة البناء والمثتمثلة في:
فيما يخص القواعدالقواعد العامة للتعمير حدد مشروع المرسوم الشروط التالية:
التعدي على مساحة التراجع داخل العقار.
فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل.
رفع المستويات أو الطوابق غير الـمرخص بها و.
تجاوز الوعاء.
أما بخصوص معايير البناء الـمتعلقة بالاستقرار والسلامة ومخاطر الزلازل وغيرها، يمكن تسوية البنايات حسب مابلي:
طبقًا للتقرير التقني الـمقدم من طرف المهندس المدني والـمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للـمراقبة التقنية للبناء {CTC}.
وأيضا حسب الحالة.
وأضاف ذات المشروع فإنه تتم تسوية البنايات الـمعنية من خلال تسليم رخصة البناء الـمعدلة أو شهادة الـمطابقة. وهذا مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة الـمخالفة ونوع البناية.
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دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، المديرين الجهويين إلى الإلتزام بالصرامة اتجاه شركات الإنجاز المتحايلة التي لا تحترم بنود العقد أو آجال تسليم السكنات.
وحسب بيان لوكالة عدل، فقد وجّه زيتوني تعليمات للمديرين الجهويين بعدم التسامح مع شركات الإنجاز المتحايلة في حال إخلالها ببنود العقد، أو بآجال تسليم السكنات.
كما شدّد المسؤول الأول عن الوكالة، في ذات السياق، على ضرورة تسريع الأشغال وتدارك التأخر. مع تكثيف المتابعة الدورية لسيرها ومعاينة جودة ونوعية البناء. بالتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “سي.تي.سي” ومكاتب الدراسات.
وأسدى المدير العام هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بحضور كل من المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع. والمدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب و التسويق. ومديرة تمويل مشاريع صيغة البيع بالإيجار ومدير سير وتنفيذ العمليات ومدير الصفقات ومدير الدراسات بالوكالة. وكذا المديرين الجهويين لوكالة عدل، عنابة ، الجزائر-شرق ، الجزائر-غرب ، تيارت ، ورقلة، سطيف، قسنطينة.
وأضاف البيان، أن زيتوني إستمع خلال الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، إلى عرض مفصل قدمه المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق، و آخر قدمة المديرين الجهويين لوكالة عدل حول بالاكتتاب و تقدم الأشغال بالمشاريع التي يشرفون عليها.
كما ألح زيتوني، بعد سماعه لهاته العروض، على ضرورة التنسيق أكثر بين مختلف المديريات التابعة لوكالة عدل. ومنها فرع التسيير العقاري وإجبار مؤسسات الإنجاز على رفع التحفظات التي قد تسجل داخل الأحياء المسلمة مؤخرا.
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