دراغر: “ستكون الفرص متساوية في المباراة النهائية أمام الجزائر”

كشف مدافع المنتخب التونسي محمد دراغر عن الصعوبات التي قد يواجهها المنتخب التونسي في مواجهة الجزائر هذا السبت بملعب البيت.

وأجرى مدافع المنتخب التونسي حوارا مطولا مع موقع الفيفا للحديث عن مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب المصري، ومواجهة النهائي أمام الخضر قائلا:

وقال:”ستكون الفرص متساوية في المباراة النهائية، لأن خصمنا قدّم مستوى رائع في البطولة ولا يجب أن نُخفي بأننا فريق مميز أيضاً”.

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