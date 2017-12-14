دراما رمضان 2018 المصرية من بطولة نجمات الجزائر ولبنان وسوريا

عادت النّجمات العربيّات للأدوار البطوليّة خاصّة في الأعمال الكبرى، في دراما رمضان 2018 المصرية.

أمل بو شوشة صاحبة الحضور القوي في موسم دراما رمضان 2018، بعدما تعاقدت رسمياً على بطولة مسلسل “أبو عمر المصري”.

أمام النّجم أحمد عز، وستقدم بنفس الشهر بطولة مسلسل “مناطق محرمة” أمام النّجم خالد النبوي.

الفنانة السورية سلاف فواخرجي عادت إلى الدراما المصرية بعد غياب طويل.

ووقّعت عقد بطولة مسلسل “خط ساخن”، أمام النجوم حسين فهمي، وصلاح عبد الله وغيرهم.

الفنانة السّورية نسرين طافش تم اختيارها لتكون نجمة الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”.

أمام النّجم كريم عبد العزيز، وتشارك بنفس المسلسل كارمن لبس.

الفنانة الأردنية صبا مبارك حسمت موقفها رسمياً ووقّعت عقد بطولة مسلسل النجم عمرو يوسف الجديد “طايع”.

وسيتم تصوير أحداثه في مدينة الأقصر جنوب مصر وباريس.