“دراما” في إيطاليا بسبب بن ناصر

يواصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، صناعة الحدث داخل ناديه إسي ميلان، وذلك رغم عودته للمنافسة بشكل طبيعي، وتواجده في أفضل لياقة ممكنة، بدليل الهدف الجميل الذي سجل في أولى لقاءات فريقه الودية إستعدادا للموسم الجديد من الكالتشيو.

وكشف موقع “ميلان نيوز”، بأن متوسط الميدان يتسبب دائما في حدوث “دارما” داخل الفريق، وهذه المرة بسبب غيابه المُرتقب بداية العام القادم، بمناسبة مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وعدم وجود لاعب قادر على تعويضه بإقتدار.

وأوضح ذات المصدر، بأن كثرة القيل والقال بشأن وضعية اليساري، مُبالغ فيها، وبأن الحديث عن ضرورة تعويضه لا معنى لها، بإعتبار أن فترة غيابه وإن وصلت الى الشهر الكامل، فإنها لن تكون كارثية على تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.

وأشارت الموقع المُقرب من “الروسونيري” دائما، الى أن نفس “الدارما” حدثت عندما تم ضم محارب الصحراء من إيمبولي، وتعرض حينها لإنتقادات لاذعة ووصف بأنه عنصر لن يكون قادرا على النجاح في الفريق اللومباردي، ليكون واقع الميدان مُغايرا بشكل كُلي.