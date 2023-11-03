دراما قوية.. تسريب مسلسل الخائن قبل عرضه يثير الجدل

تم تسريب مشاهد من العمل الدرامي المنتظر “الخائن”، وذلك قبل بدء عرضه يوم الأحد المقبل على تطبيق “شاهد”.

وعرضت العديد من مشاهد المسلسل، على مواقع التواصل الإجتماعي، مما اثار الجدل خلال الساعات الاخيرة.

وتصدر المسلسل الذي يلعب بطولته سلافة معمار، وقيس الشيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب وغيرهم، حديث الصحافة.

وسُرب مشهد قوي يُفتتح به العمل، ليؤكد أنه سيثير بلبلة وفق متابعين عندما يدخل حيز العرض.

كما تم تسريب مشاهد ولقطات أخرى من العمل الدرامي أثارت حماسا عند الجمهور.

يذكر أن مسلسل “الخائن” المأخوذ عن الدراما التركية يروي قصة عائلة مؤلفة من الدكتورة أسيل وزوجها سيف وإبنهما الوحيد.

وتكتشف أسيل خيانة زوجها عبر شعرة شقراء وجدتها على وشاحه. هذه اللحظة تقلب حياتها رأسًا على عقب. وتبدأ أسيل رحلة الانتقام من تيا.