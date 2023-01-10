درامشي: قدرة الجزائر في إنتاج المياه تقدر بـ 18 مليار متر مكعب

قال المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية محمد درامشي، أن تعليمات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء هامة. من خلال استنفار المصالح المختصة لإنشاء مخطط إستعجالي لسن سياسة جديدة لاقتصاد الماء وطنيا.

وأضاف درامشي خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن القرارات جاءت في وقتها بالنظر إلى وضعية شح الأمطار. مؤكدا أنه لو لا الإنجازات الضخمة التي أنجزت عبر كل التراب الوطني من سدود و أنظمة للتوصيلات ومحطات التحلية لكان الوضع أكثر سوءا و تأثيرا على الجزائر.

كما أكد ضيف الصباح أن الجزائر كانت من الدول التي جعلت الماء كأولوية و غطت عدم التوازنات الجهوية و الولايائية. بمنشآت ومشاريع كبيرة عبر الوطن والتي وفرت الماء لعدة ولايات. مشيرا إلى أن قدرة الجزائر في إنتاج المياه تقدر بـ 18 مليار متر مكعب.

و أوضح درامشي، أن المخطط الإستعجالي فرض المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة. بالإضافة كذلك إلى تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة. وتفعيل دور شرطة المياه التي تختص بمراقبة استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن.

كما أشار درامشي، أنه ولتفادي استنزاف المقدرات المائية للبلاد وتخفيف الضغط على المياه الجوفية تقرر اللجوء إلى تعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي. تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم. و إعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات. وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوضا عن المياه الجوفية.

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