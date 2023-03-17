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الرياضة

دراوي:”سنواجه الترجي بهدف خطف صدارة المجموعة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
دراوي:”سنواجه الترجي بهدف خطف صدارة المجموعة”
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عبر متوسط ميدان شباب بلوزداد، زكرياء دراوي، عن سعادته بتحقيق التأهل لدور الربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

بعد الفوز المحقق ضد الزمالك المصري، برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات للمنافسة الإفريقية، وتحقيق النقطة التاسعة في المجموعة.

وصرح دراوي لقناة “بيين سبورت” بعد نهاية المواجهة:”كنا مركزين طيلة أطوار المواجهة، وحققنا هدفنا بالفوز في المواجهة”.

وأضاف اللاعب:”سنذهب لتونس للفوز وتصدر المجموعة، وهدفنا الذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا”.

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