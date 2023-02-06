دراوي: “تجربة الشان كانت جد رائعة وتركيزي الآن على رابطة الأبطال”

عاد لاعب شباب بلوزداد زكريا دراوي للحديث عن مشاركته في الشان، كما أبدى طموحه رفقة الشباب في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح دراوي، للصفحة الرسمية للشباب: “تجربة الشان كانت جد رائعة خاصة وأنها جرت هنا بالجزائر”.

كما أضاف: “كنا نتمنى أن يكون ختام هذه البطولة مسك بالنسبة لمنتخبنا، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا وهذه هي كرة القدم”.

وبخصوص مشاركته مع شباب بلوزداد في رابطة الأبطال قال دراوي: “الآن سنخوض مغامرة أخرى مع شباب بلوزداد ضمن رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع زكريا دراوي: “تنتظرنا مباريات صعبة، لكن سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تشريف كرة القدم الجزائرية، واسعادة جماهير الشباب”.