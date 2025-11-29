دراوي: “حققنا الأهم وسنلعب باقي لقاءات دور المجموعات بأريحية”

ثمّن متوسط ميدان اتحاد العاصمة، زكريا دراوي، الفوز الرائع الذي عاد به الفريق أمس الجمعة، من الأراضي المغربية، أمام المٌضيف أولمبيك اسفي.

وسجل دراوي، الهدف الوحيد، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 2 لمنافسات المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ليهدي الاتحاد الصدارة. بـ 6 نقاط بعد الفوز في جولة الافتتاح بنتيجة 3-2 على سان بيدرو الايفواري.

وفي تصريحات إعلامية. بعد اللقاء قال دراوي، الذي سيلتحق مباشرة بالمنتخب الرديف. تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها بعد غدٍ الاثنين بقطر: “المباراة لم تكن سهلة أمام فريق يلعب كرة قدم جميلة”.

قبل أن يستدرك، لاعب الاتحاد: “حققنا الأهم، وهو 3 نقاط، التي تجعلنا نلعب بأريحية في باقي المشوار. ومرحبا بما سيأتي في المستقبل.”