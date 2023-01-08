دراوي: “سنعمل على تصحيح أخطائنا تحسبا لانطلاق الشان”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر لاعب المنتخب المحلي، زكرياء دراوي، بأن وديتهم أمام غانا، كانت مفيدة، كونها تسمح لهم بتصحيح أخطائهم قبل انطلاق الشان.
وصرح دراوي، لتلفزيون “النهار”: “مواجهة غنا كانت مجرد مباراة تحضيرية، وعمل كبير لازال ينتظرنا، لنكون جاهزين يوم 13 جانفي”.
كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام غانا، رفقة الطاقم الفني”.
وتابع زكرياء دراوي: “سنعمل على استغلال الأيام القليلة المتبقية، لضمان جاهزيتنا للمباراة الافتتاحية للشان”.
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