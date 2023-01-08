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الرياضة

دراوي: “سنعمل على تصحيح أخطائنا تحسبا لانطلاق الشان”

بقلم كريم تيغرمت
دراوي: “سنعمل على تصحيح أخطائنا تحسبا لانطلاق الشان”
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اعتبر لاعب المنتخب المحلي، زكرياء دراوي، بأن وديتهم أمام غانا، كانت مفيدة، كونها تسمح لهم بتصحيح أخطائهم قبل انطلاق الشان.

وصرح دراوي، لتلفزيون “النهار”: “مواجهة غنا كانت مجرد مباراة تحضيرية، وعمل كبير لازال ينتظرنا، لنكون جاهزين يوم 13 جانفي”.

كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام غانا، رفقة الطاقم الفني”.

وتابع زكرياء دراوي: “سنعمل على استغلال الأيام القليلة المتبقية، لضمان جاهزيتنا للمباراة الافتتاحية  للشان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/5TerT
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